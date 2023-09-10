Türkiye il isimleri hangisi? Türkiye 81 il listesi! Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru!

Türkiye il isimleri hangisi ve Türkiye 81 il listesi gündeme geliyor. Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi. Peki, Türkiye il isimleri hangisi? Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler?

Türkiye il isimleri hangisi ve Türkiye 81 il listesi merak edilirken Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler hangisi olduğu gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı haberimizde yer alıyor. Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Türkiye il isimleri hangisi? Türkiye 81 il listesi! Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE 81 İLİN LİSTESİ

Adana 01

Adıyaman 02

Afyon 03

Ağrı 04

Amasya 05

Ankara 06

Antalya 07

Artvin 08

Aydın 09

Balıkesir 10

Bilecik 11

Bingöl 12

Bitlis 13

Bolu 14

Burdur 15

Bursa 16

Çanakkale 17

Çankırı 18

Çorum 19

Denizli 20

Diyarbakır 21

Edirne 22

Elazığ 23

Erzincan 24

Erzurum 25

Eskişehir 26

Gaziantep 27Giresun 28

Gümüşhane 29

Hakkari 30

Hatay 31

Isparta 32

İçel 33

İstanbul 34

İzmir 35

Kars 36

Kastamonu 37

Kayseri 38

Kırklareli 39

Kırşehir 40

Kocaeli 41

Konya 42

Kütahya 43

Malatya 44

Manisa 45

Kahramanmaraş 46

Mardin 47

Muğla 48

Muş 49

Nevşehir 50

Niğde 51

Ordu 52

Rize 53

Sakarya 54

Samsun 55

Siirt 56

Sinop 57

Sivas 58

Tekirdağ 59

Tokat 60

Trabzon 61

Tunceli 62

Şanlıurfa 63

Uşak 64

Van 65

Yozgat 66

Zonguldak 67

Aksaray 68

Bayburt 69

Karaman 70

Kırıkkale 71

Batman 72

Şırnak 73

Bartın 74

Ardahan 75

Iğdır 76

Yalova 77

Karabük 78

Kilis 79

Osmaniye 80

Düzce 81

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ 1 MİLYONLUK SORUSU

1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.

İŞTE FİNAL SORUSU

Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.

Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş

B) V

C) G

D) H

CEVAP: B şıkkıdır.

Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Eskişehir

Gümüşhane

Kırşehir

Kahramanmaraş

Nevşehir

Muş

Şanlıurfa

Uşak

Şırnak

H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.

Ardahan

Eskişehir

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Kırşehir

Kütahya

Kahramanmaraş

Nevşehir

V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.

Yalova

Artvin

Nevşehir

Sivas

Van

G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.