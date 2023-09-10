Türkiye il isimleri hangisi? Türkiye 81 il listesi! Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru!
Türkiye il isimleri hangisi ve Türkiye 81 il listesi gündeme geliyor. Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Göğercin, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi. Peki, Türkiye il isimleri hangisi? Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler?
Türkiye il isimleri hangisi ve Türkiye 81 il listesi merak edilirken Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler hangisi olduğu gündeme geliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı haberimizde yer alıyor. Popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin,1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Türkiye il isimleri hangisi? Türkiye 81 il listesi! Türkiye'de Ş, V, G, H harfleriyle olan iller neler? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorunun cevabı! Detaylar haberimizdedir…
TÜRKİYE 81 İLİN LİSTESİ
- Adana 01
- Adıyaman 02
- Afyon 03
- Ağrı 04
- Amasya 05
- Ankara 06
- Antalya 07
- Artvin 08
- Aydın 09
- Balıkesir 10
- Bilecik 11
- Bingöl 12
- Bitlis 13
- Bolu 14
- Burdur 15
- Bursa 16
- Çanakkale 17
- Çankırı 18
- Çorum 19
- Denizli 20
- Diyarbakır 21
- Edirne 22
- Elazığ 23
- Erzincan 24
- Erzurum 25
- Eskişehir 26
- Gaziantep 27Giresun 28
- Gümüşhane 29
- Hakkari 30
- Hatay 31
- Isparta 32
- İçel 33
- İstanbul 34
- İzmir 35
- Kars 36
- Kastamonu 37
- Kayseri 38
- Kırklareli 39
- Kırşehir 40
- Kocaeli 41
- Konya 42
- Kütahya 43
- Malatya 44
- Manisa 45
- Kahramanmaraş 46
- Mardin 47
- Muğla 48
- Muş 49
- Nevşehir 50
- Niğde 51
- Ordu 52
- Rize 53
- Sakarya 54
- Samsun 55
- Siirt 56
- Sinop 57
- Sivas 58
- Tekirdağ 59
- Tokat 60
- Trabzon 61
- Tunceli 62
- Şanlıurfa 63
- Uşak 64
- Van 65
- Yozgat 66
- Zonguldak 67
- Aksaray 68
- Bayburt 69
- Karaman 70
- Kırıkkale 71
- Batman 72
- Şırnak 73
- Bartın 74
- Ardahan 75
- Iğdır 76
- Yalova 77
- Karabük 78
- Kilis 79
- Osmaniye 80
- Düzce 81
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ 1 MİLYONLUK SORUSU
1 haftalık süre zarfında bilgilere tekrar baktığını söyleyen 24 yaşındaki yarışmacı, "Örnek soru yok. 4 tane ya da 5 tane. Hiçbir fikrim yok. Ne geleceğine dair hiçbir fikrim yok. Umarım bildiğim yerden gelir" açıklamasında bulundu.
İŞTE FİNAL SORUSU
Son soruda "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusu soruldu. Şıklar ise "Ş,V,G,H" olarak verildi.
Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A) Ş
B) V
C) G
D) H
CEVAP: B şıkkıdır.
Ş harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Eskişehir
- Gümüşhane
- Kırşehir
- Kahramanmaraş
- Nevşehir
- Muş
- Şanlıurfa
- Uşak
- Şırnak
H harfinden 9 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Ardahan
- Eskişehir
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Kırşehir
- Kütahya
- Kahramanmaraş
- Nevşehir
V harfinden 5 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Yalova
- Artvin
- Nevşehir
- Sivas
- Van
G harfinden 6 tane ilimizin adında bulunuyor.
- Bingöl
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Yozgat
- Zonguldak