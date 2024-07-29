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Türkiye Hollanda'ya kaybederse ne olur? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaybederse ne olur?

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Türkiye Hollanda'ya kaybederse ne olur? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaybederse ne olur? Türkiye'nin Hollanda'ya karşı olan maçının sonucunun ne olacağı merak konusu. Eğer Türkiye bu maçı kaybederse, takımın sıralaması ve moral durumu üzerinde önemli etkileri olabilir.

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye Hollanda'ya kaybederse ne olur?

TÜRKİYE HOLLANDA'YA KAYBEDERSE NE OLUR?

Filenin Sultanları grup aşamasında üç önemli maça çıkacak.

Türkiye Hollanda'ya kaybederse ne olur? Paris Olimpiyatları'nda Türkiye kaybederse ne olur?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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