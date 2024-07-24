Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye- Hollanda maçı 29 Temmuz'da oynanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı