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Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ve Hollanda arasında gerçekleşecek olan Olimpiyat voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, sporseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maça çıkacak.

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye- Hollanda maçı 29 Temmuz'da oynanacak.

Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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