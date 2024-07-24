Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye ve Hollanda arasında gerçekleşecek olan Olimpiyat voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, sporseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maça çıkacak.
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye- Hollanda maçı 29 Temmuz'da oynanacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz
10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos
10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye-İtalya
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı