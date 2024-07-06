TÜRKİYE-HOLLANDA MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM! Türkiye-Hollanda maçı kaç kaç? Euro 2024 Türkiye maç özeti!

Türkiye- Hollanda maçı kaç kaç ve maç skoru araştırılırken Milli maç canlı anlatım ve TRT 1 canlı izleme linki gündeme geliyor. Euro 2024 çeyrek final heyecanı Hollanda ve Türkiye arasında gerçekleşecek. Türkiye-Hollanda maç özeti ve Milli Takım ilk 11'i vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TRT 1 şifresi nedir, TRT 1 frekans bilgisi ne ve TRT 1 neden açılmıyor sorularına yanıt aranıyor. Türkiye-Hollanda milli maç canlı anlatım!

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI İLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

UEFA Euro 2024 çeyrek final maçında Türkiye ile Hollanda Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çalacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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TÜRKİYE-HOLLANDA MİLLİ MAÇ CANLI ANLATIM

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

2' Depay ceza sahası içinde müsait pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

11' Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan ceza sahası dışından şansını denedi, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

12' Xavi Simons'un ceza sahası dışından çektiği şut kalenin solundan auta çıktı.

21' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut Van Dijk'tan sekip kornere çıktı.

29' Hakan Çalhanoğlu'nun ortasına Abdülkerim Bardakcı dokundu, top üstten auta gitti.

30' SARI KART | Xavi Simons, Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

32' Arda Güler sağ çaprazdan uzak direğe çektiği plase şut dışarı çıktı.

34' Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazından şansını denedi, top auta gitti.

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