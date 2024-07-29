TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINI KİM KAZANDI? Türkiye kazandı mı, ne oldu?
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINI KİM KAZANDI? Türkiye kazandı mı, ne oldu? Türkiye ve Hollanda arasında oynanan voleybol maçının sonucu merak ediliyor. Maçı hangi ülkenin kazandığı ve maçın detayları hakkında bilgi için haberimizi okuyun.
2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile South Paris Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda, Milli takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINI KİM KAZANDI?
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz
10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos
10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye-İtalya