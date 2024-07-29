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TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDAN KARELER || Filenin Sultanları olimpiyatlara galibiyetle başladı!

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Türkiye ve Hollanda arasında oynanan voleybol maçından dikkat çeken kareler, voleybol severlerin beğenisine sunuldu. Karşılaşmanın heyecanı ve voleybolcuların performansları, fotoğraflara yansıdı. Türkiye- Hollanda maçını 3-2'lik skorla Türkiye kazandı.

2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile South Paris Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda, Milli takım oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye- Hollanda maçını 3-2'lik skorla Türkiye kazandı.

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDAN KARELER

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDAN KARELER

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDAN KARELER

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDAN KARELER

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDAN KARELER

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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