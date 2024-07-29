Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı? Türkiye- Hollanda maçı nerede yayınlanıyor?

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı?

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDA İLK SETİ KİM KAZANDI?

Paris Olimpiyatları ilk maçında Hollanda ilk seti kazanan taraf oldu.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ