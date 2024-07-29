Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı? Türkiye- Hollanda maçı nerede yayınlanıyor?
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye ile Hollanda arasında gerçekleşen maçın ilk setine dair bilgi arayışı devam ediyor. Maçın sonucu ve ilk setin galibi merak konusu olmuştur. Tüm detaylar haberimizde.
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Peki, Türkiye- Hollanda maçında ilk seti kim kazandı?
TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇINDA İLK SETİ KİM KAZANDI?
Paris Olimpiyatları ilk maçında Hollanda ilk seti kazanan taraf oldu.