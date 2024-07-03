Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

6 Temmuz 22.00 Hollanda - Türkiye

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

5 Temmuz Cuma:



19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)