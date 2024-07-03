Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman?
Türkiye ve Hollanda arasında gerçekleşecek olan çeyrek final maçının tarihi ve yeri merak konusu oldu. Bu önemli futbol karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Türkiye Hollanda maçı nerede oynanacak? Türkiye- Hollanda çeyrek final maçı ne zaman?
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya
5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa
6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre
6 Temmuz 22.00 Hollanda - Türkiye
TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)