TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda?

Olimpiyat voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, sporseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maça çıkacak. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye- Hollanda maçı 29 Temmuz (bugün) oynanacak.

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye- Hollanda voleybol maçı saat 10:00'da oynanacak.