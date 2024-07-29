TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye-Hollanda maçının tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- Holland maçı nereden izlenir?
Olimpiyat voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, sporseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maça çıkacak. Peki, Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE- HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye- Hollanda maçı 29 Temmuz (bugün) oynanacak.