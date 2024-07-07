TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇ SKORU! Türkiye önde mi, milli maç kaç kaç?

Türkiye önde mi, milli maç kaç kaç? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, müsabakanın 35. dakikasında Arda Güler'in kullandığı kornerde Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türkiye-Hollanda maçı bitti mi, kim önde? Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇ SKORU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya veda etti. Hollanda ise yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

SAMET İLE ÖNE GEÇTİK

Müsabakada ilk gol 35. dakikada geldi. Arda Güler'in ortasına kale sahasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Samet Akaydin, topu ağlara gönderdi ve takımımızı 1-0 öne geçirdi.

HOLLANDA MAÇI ÇEVİRDİ

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yarı finale yükselen taraf Hollanda oldu. Millilerin EURO 2024 macerası ise sona erdi.