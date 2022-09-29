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Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman?

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Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugun Hırvatistan ile mücadele edecek. Grupta oynanan ilk 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet kaydetmişti. Şimdi ise Hırvatistan ile A Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman?

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Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda?Sorusu araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Hırvatistan ile karşılaşacağı maç heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda?Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçı olan Türkiye- Hırvatistan maçı TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçı olan Türkiye- Hırvatistan maçı Türkiye saati ile saat 18:30'da oynanacak. Voleybol maçı 29 Eylül günü gerçekleşecek.

Dominik Cumhuriyeti - 9

Polonya - 7

Türkiye - 6

Tayland - 5

Hırvatistan – 0

Güney Kore - 0

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Hırvatistan voleybol Türkiye Gündem Spor Haberler

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