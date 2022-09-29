Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugun Hırvatistan ile mücadele edecek. Grupta oynanan ilk 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet kaydetmişti. Şimdi ise Hırvatistan ile A Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman?