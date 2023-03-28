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Türkiye - Hırvatistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın nerede?

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Türkiye - Hırvatistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın nerede?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - Hırvatistan maçı oldu. Peki, Türkiye - Hırvatistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman başlayacak? Türkiye - Hırvatistan maçının özeti nerede yayınlanır? Türkiye - Hırvatistan maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Türkiye - Hırvatistan maçı olacak. Peki, Türkiye - Hırvatistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45'de başlayacak.

Türkiye - Hırvatistan maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maç, Bursa'da, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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