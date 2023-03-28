Türkiye - Hırvatistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor, canlı yayın nerede?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Türkiye - Hırvatistan maçı oldu. Peki, Türkiye - Hırvatistan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman başlayacak? Türkiye - Hırvatistan maçının özeti nerede yayınlanır? Türkiye - Hırvatistan maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...