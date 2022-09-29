Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman?
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FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugun Hırvatistan ile mücadele edecek. Grupta oynanan ilk 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet kaydetmişti. Şimdi ise Hırvatistan ile A Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman?
Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Sorusu araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Hırvatistan ile karşılaşacağı maç heyecanla bekleniyor. Peki, Türkiye- Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye- Hırvatistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye maçı ne zaman?
FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçı olan Türkiye- Hırvatistan maçı Türkiye saati ile saat 18:30'da oynanacak. Voleybol maçı 29 Eylül günü gerçekleşecek.
FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçı olan Türkiye- Hırvatistan maçı TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Dominik Cumhuriyeti - 9
Polonya - 7
Türkiye - 6
Tayland - 5
Hırvatistan – 0
Güney Kore - 0