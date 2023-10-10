UEFA Euro 2024 Elemeleri maçında Türkiye- Hırvatistan maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye- Hırvatistan hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Türkiye- Hırvatistan maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Hırvatistan hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Hırvatistan hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye- Hırvatistan maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Türkiye- Hırvatistan maçı şifresiz mi ve Türkiye- Hırvatistan maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Türkiye- Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Hırvatistan hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

12-10-2023 HIRVATİSTAN VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Hırvatistan-Türkiye Maçı, 12 Ekim Perşembe günü oynanacak.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-Türkiye Maçı, saat 21:45 başlayacak.

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hırvatistan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Elemeleri maçı, Osijek'da, Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak.