EURO 20224 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 yenen A Milli Takım, 2. maçında Hırvatistan'a rakip olacak. Futbolseverlerin gündeminde ise Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi statta oynanacak? soruları yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile salı günü oynayacağı karşılaşma heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği EURO 2024 eleme maçları ise sıkı sıkıya takip ediliyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi statta oynanacak?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan'ı Bursa Timsah Arena'da konuk edeceğimiz karşılaşma 28 Mart günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile salı günü Bursa'da oynanacak.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

HIRVATİSTAN TAKILDI

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatlar, taraftarı önünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. 28. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle öne geçen Hırvatistan, son dakikada Broadhead'den yediği golle 1 puana razı oldu. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, grupta liderliğe oturdu.

Grupta puan durumu: