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Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi statta oynanacak?

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Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi statta oynanacak?

EURO 20224 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 yenen A Milli Takım, 2. maçında Hırvatistan'a rakip olacak. Futbolseverlerin gündeminde ise Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi statta oynanacak? soruları yer alıyor.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile salı günü oynayacağı karşılaşma heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği EURO 2024 eleme maçları ise sıkı sıkıya takip ediliyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi statta oynanacak?

Hırvatistan'ı Bursa Timsah Arena'da konuk edeceğimiz karşılaşma 28 Mart günü saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile salı günü Bursa'da oynanacak.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki rakipleri Hırvatistan ile Galler karşı karşıya geldi. Grubun favorisi olarak gösterilen Hırvatlar, taraftarı önünde Galler ile 1-1 berabere kaldı. 28. dakikada Andrej Kramaric'in golüyle öne geçen Hırvatistan, son dakikada Broadhead'den yediği golle 1 puana razı oldu. Ermenistan'ı 2-1 yenen Türkiye, grupta liderliğe oturdu.

Grupta puan durumu:

  • Türkiye (3 puan, +1 averaj)
  • Galler (1 puan, 0 averaj)
  • Hırvatistan (1 puan, 0 averaj)
  • Letonya (0 puan, 0 averaj)
  • Ermenistan (0 puan, -1 averaj)
Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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