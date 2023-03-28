Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!
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Türkiye - Hırvatistan maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç devam ederken maç skoru ve kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç skoru kaç kaç? Türkiye - Hırvatistan maçı bitti mi, maç ne zaman bitecek? Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Arda ve Kerem gol attı mı? Türkiye - Hırvatistan maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta? Türkiye EURO 2024 elemeleri gruplarında hangi takımlar var? İşte bilgiler...
Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45'de başlayacak.
Türkiye - Hırvatistan maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.
Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.
Maçta 2-0 Hırvatistan önde. Maç henüz bitmedi.
Maçta 2-0 lık Hırvatistan üstünlüğü bulunuyor. Maçta atılan goller şöyle:
Hırvatistan'ın golleri:
- 20. dakika : Mateo Kovacic
- 45+4. dakika : Mateo Kovacic
Türkiye A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alıyor.
- Hırvatistan
- Galler
- Ermenistan
- Türkiye
- Letonya