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Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

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Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

Türkiye - Hırvatistan maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç devam ederken maç skoru ve kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç skoru kaç kaç? Türkiye - Hırvatistan maçı bitti mi, maç ne zaman bitecek? Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Arda ve Kerem gol attı mı? Türkiye - Hırvatistan maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 2. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Türkiye hangi grupta? Türkiye EURO 2024 elemeleri gruplarında hangi takımlar var? İşte bilgiler...

Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45'de başlayacak.

Türkiye - Hırvatistan maçını TRT 1 ekranlarından şifresiz izleyebilirsiniz.

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.

Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

Maçta 2-0 Hırvatistan önde. Maç henüz bitmedi.

Maçta 2-0 lık Hırvatistan üstünlüğü bulunuyor. Maçta atılan goller şöyle:

Hırvatistan'ın golleri:

  • 20. dakika : Mateo Kovacic
  • 45+4. dakika : Mateo Kovacic

Türkiye A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alıyor.

  • Hırvatistan
  • Galler
  • Ermenistan
  • Türkiye
  • Letonya
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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