Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç bitti mi? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Türkiye grupta kaç puanda? Maç skoru!

Türkiye - Hırvatistan maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç devam ederken maç skoru ve kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı kaç kaç, maç skoru kaç kaç? Türkiye - Hırvatistan maçı bitti mi, maç ne zaman bitecek? Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini kim attı? Arda ve Kerem gol attı mı? Türkiye - Hırvatistan maçının özeti ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...