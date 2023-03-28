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Türkiye Hırvatistan maçı hangi şehirde, hangi stadda oynanıyor? Maç İstanbul'da mı, Bursa'da mı?

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Millî Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında bu akşam Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi şehirde oynanıyor? Maç İstanbul'da mı, Bursa'da mı?

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında bu akşam Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşacağız. Maç hakkında tüm detaylar araştırılırken Türkiye Hırvatistan maçı hangi şehirde oynanıyor? Maç İstanbul'da mı, Bursa'da mı merak edildi.

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Millî Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında bu akşam Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hırvatistan Türkiye Gündem Spor Haberler

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