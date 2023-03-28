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Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir?

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Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir?

Türkiye - Hırvatistan maçının bitiminin ardından futbol severler maç özeti nereden izlenir merak ediyor. Türkiye - Hırvatistan maçının özetini ve gollerini izlemek isteyenler, Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

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Türkiye Euro 2024 Elemeleri ikinci maçını Hırvatistan ile oynuyor, maçta son dakikalar oynanıyor. Bunun ardından maçın özeti merak edildi. Peki, Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.

Maçta 2-0 Hırvatistan önde.

Maçta 2-0 lık Hırvatistan üstünlüğü bulunuyor. Maçta atılan goller şöyle:

Hırvatistan'ın golleri:

  • 20. dakika : Mateo Kovacic
  • 45+4. dakika : Mateo Kovacic

MAÇ SONUCU : TÜRKİYE 0 - 2 HIRVATİSTAN

Maç özetini TRT Spor Youtube resmi kanalından izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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