Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir?
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Türkiye - Hırvatistan maçının bitiminin ardından futbol severler maç özeti nereden izlenir merak ediyor. Türkiye - Hırvatistan maçının özetini ve gollerini izlemek isteyenler, Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Türkiye Euro 2024 Elemeleri ikinci maçını Hırvatistan ile oynuyor, maçta son dakikalar oynanıyor. Bunun ardından maçın özeti merak edildi. Peki, Türkiye - Hırvatistan maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının gollerini izle! Maç özeti nereden izlenir? İşte ayrıntılar...
Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç şifresiz verilecektir.
Maçta 2-0 Hırvatistan önde.
Maçta 2-0 lık Hırvatistan üstünlüğü bulunuyor. Maçta atılan goller şöyle:
Hırvatistan'ın golleri:
- 20. dakika : Mateo Kovacic
- 45+4. dakika : Mateo Kovacic
MAÇ SONUCU : TÜRKİYE 0 - 2 HIRVATİSTAN
Maç özetini TRT Spor Youtube resmi kanalından izleyebilirsiniz.