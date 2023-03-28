Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün oynanacak. Maç başlamadan önce futbol severler ilk 11 yayınlandı mı merak etti. Peki, Türkiye - Hırvatistan ilk 11 belli oldu mu? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı? İşte ilk 11 ve muhtemel 11 aday kadrosu...

Heyecanla beklenen maçların başında gelen Türkiye - Hırvatistan maçı bugün saat 20:00 'da oynanacak. Maç başlamadan önce ilk 11 ve aday kadrosu merak edildi. Peki, Türkiye - Hırvatistan ilk 11 belli oldu mu? 28 Mart Türkiye - Hırvatistan maçının ilk 11'inde kimler var, kadroda eksik var mı, sakat futbolcu var mı? İşte detaylar...

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Eleme maçı bugün 28 Mart Salı saat 21:45 'da TRT 1'de başlayacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Türkiye - Hırvatistan maçının ilk 11'i henüz açıklanmadı. Fakat muhtemel 11 belli oldu.

Türkiye:

Mert

Onur

Meri

Çağlar

Ferdi

Salih Özcan

Orkun Kökçü

Hakan Çalhanoğlu

Cengiz Ünder

Kerem

Enes Ünal

Hırvatistan:

Livakovic

Juranovic

Sutalo

Gvardiol

Sosa

Modric

Brozovic

Kovacic

Musa

Perisic

Kramaric

TÜRKİYE, BURSA'DA 11 YIL SONRA SAHAYA ÇIKIYOR

Ay-yıldızlı ekip, 11 yıl sonra ilk kez Bursa'da milli maç oynayacak. 2015'te açılan Büyükşehir Belediye Stadı ise ilk kez milli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012'de Slovakya ile karşılaşmış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İKİ TAKIMI EKSİKLERİ

A Milli Takım'da aday kadroya çağırıldıktan sonra dinmeyen baş ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı dışında eksik yok. Hırvatistan'da dizinden sakatlanan Petkovic'in yanı sıra Galler maçında sakatlık geçiren Marko Livaja Bursa'ya getirilmedi.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU 2023

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor).