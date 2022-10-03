Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Haiti maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin ilgisini çeken Ampute Dünya Kupası'nın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye- Haiti maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. Milli Ampute takımımız grubunda oynadığı ilk iki maçını kazanmasıyla adını son 16'ya yazdırmıştı. Şimdi ise son maçına Haiti ile çıkacak. Peki, Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Haiti maçı hangi kanalda?
Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye- Haiti maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. Peki, Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Haiti maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE- HAİTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçı 3 Ekim tarihinde saat 20:00'da oynanacak. Türkiye- Haiti maçı TRT Spor 2 ve TRT Yıldız kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak.