Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Haiti maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin ilgisini çeken Ampute Dünya Kupası'nın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye- Haiti maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. Milli Ampute takımımız grubunda oynadığı ilk iki maçını kazanmasıyla adını son 16'ya yazdırmıştı. Şimdi ise son maçına Haiti ile çıkacak. Peki, Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Haiti maçı hangi kanalda?

Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçları heyecanla takip ediliyor. Milli takımımızın çıkacağı Türkiye- Haiti maçının ne zaman olduğu ise araştırılmakta. Peki, Türkiye- Haiti maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye- Haiti maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE- HAİTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ampute Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden Türkiye ampute takımımızın maçı 3 Ekim tarihinde saat 20:00'da oynanacak. Türkiye- Haiti maçı TRT Spor 2 ve TRT Yıldız kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak.