Dünya Kupası yolunda nefesler tutuldu… Türkiye, elemelerin en kritik virajlarından birinde Gürcistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ancak bu zorlu 90 dakikanın perde arkasında, oyunun kaderini doğrudan etkileyebilecek çok önemli bir isim var: maçın hakemi. Peki, Türkiye - Gürcistan maçının hakemi kim? Türkiye - Gürcistan maçına dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE – GÜRCİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftasında Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadelede, hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı. Maçın hakemi olarak Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu görevlendirildi.

Petrescu'ya bu zorlu maçta yine Romanya Futbol Federasyonu'ndan isimler eşlik edecek:

Radu Ghinguleac – 1. Yardımcı Hakem

Ovidiu Artene – 2. Yardımcı Hakem

Andrei Chivulete – Dördüncü Hakem

Catalin Popa – VAR Hakemi

UEFA'nın bu mücadeleye deneyimli bir ekip göndermesi, maçın önemini ve yüksek tempolu geçeceği beklentisini ortaya koyuyor. Türkiye ile Gürcistan arasında oynanacak bu mücadele, grup sıralamasını ve puan durumunu doğrudan etkileyebilecek kilit karşılaşmalardan biri olarak görülüyor.

RADU PETRESCU KİMDİR?

Radu Marian Petrescu, 12 Kasım 1982 tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te dünyaya gelmiştir. Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı olarak uzun yıllardır profesyonel hakemlik yapan Petrescu, 2012 yılından bu yana FIFA kokartlı uluslararası hakem statüsüne sahiptir.

Romanya'nın en üst düzey ligi olan Liga I'de yüzlerce maç yöneten Petrescu, UEFA tarafından sıkça tercih edilen bir isimdir. Özellikle Avrupa kupalarında, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi organizasyonlarda üst düzey maçlarda düdük çalmıştır.