Türkiye - Gürcistan arasında oynanan maçlar ve sonuçları! Türkiye - Gürcistan kaç kere karşılaştı?

Türkiye ve Gürcistan milli takımları arasındaki futbol rekabeti, zaman zaman özel maçlar, zaman zaman ise turnuva ve eleme müsabakalarıyla futbolseverlerin ilgisini çekiyor. İki ülke arasında oynanan maçlar, sadece skorlarıyla değil, aynı zamanda sahadaki mücadele ruhuyla da hafızalara kazınmış durumda. Peki, Türkiye - Gürcistan kaç kere karşılaştı? Türkiye - Gürcistan arasında oynanan maçlar ve sonuçları istatistikleri haberimizde...

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN KAÇ KERE KARŞILAŞTI?

Milli takımlar, tarih boyunca çeşitli organizasyonlarda ve özel maçlarda karşı karşıya geldi. Resmî verilere göre Türkiye ile Gürcistan, 2002'den bu yana en az altı kez karşılaştı. Bu maçların bir kısmı hazırlık, bir kısmı ise Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında gerçekleşti.

Bu veriler, iki ülke arasındaki maçlarda Türkiye'nin çoğunlukla üstünlük sağladığını gösteriyor. Özellikle resmi elemelerde ve turnuva maçlarında Türkiye'nin yüksek skorlarla galip geldiği gözlemleniyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ İLK MAÇ

Türkiye ve Gürcistan milli takımları, tarihlerinde ilk kez 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da karşı karşıya geldi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan özel maç, Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu maçta dikkat çeken isimler arasında dönemin golcüsü Fatih Tekke vardı. İlk golün sahibi Tekke, Milli Takım'ın maçta öne geçmesini sağladı. Türkiye, bu ilk mücadelede sahadaki üstün oyununu gole de yansıtarak rakibine geçit vermedi.

Ardından gelen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarında ise Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki performansı öne çıktı. 2004'te Trabzon'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, 2005'te Tiflis'te Türkiye 5-2 galip gelerek büyük bir fark oluşturdu. Bu maçta goller Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı'dan geldi.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki takımın karşılaştığı tüm maçlar, tarihsel olarak önemli detaylar barındırıyor:

21 Ağustos 2002 – Özel Maç – Trabzon: Türkiye 3-0 Gürcistan

21 Ağustos 2002 – 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Trabzon: Türkiye 1-1 Gürcistan

30 Mart 2005 – Dünya Kupası Elemeleri – Tiflis: Gürcistan 2-5 Türkiye

07 Şubat 2007 – Özel Maç – Tiflis: Gürcistan 1-0 Türkiye

24 Mayıs 2012 – Özel Maç – Salzburg: Türkiye 3-1 Gürcistan

18 Haziran 2024 – EURO 2024 – Dortmund: Türkiye 3-1 Gürcistan

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu: Gürcistan 2-3 Türkiye

Bu karşılaşmalar, Türkiye'nin genellikle üstün bir performans sergilediğini, bazı özel maçlarda ise Gürcistan'ın sürpriz sonuçlar alabildiğini ortaya koyuyor. Son olarak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki galibiyet, Türkiye'nin modern dönemde Gürcistan karşısındaki güçlü grafiğini pekiştirdi.