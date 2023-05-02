Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? Türkiye'nün günlük petrol tüketimi merak ediliyor.

Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından Türkiye günlük kaç varil petrol tüketiyor? Türkiye'nün günlük petrol tüketimi merak ediliyor. Detaylar...

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ NE KADAR?

Türkiye'de günlük petrol tüketimi yaklaşık 950 bin varildir. Türkiye'de petrol üretimi ise 65 bin varil civarındadır.

"GABAR'DA GÜNLÜK 100 BİN ÜRETİM KAPASİTELİ PETROL BULDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz." dedi.

"PETROL REZERVİ ÇOK YÜKSEK KALİTEYE SAHİP"

Petrol rezervlerinin işlenmeye başladığını belirten Erdoğan, "Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.