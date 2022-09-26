Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye Avrupa Uluslar Ligi'nde grup yükseldi mi? Türkiye, Uluslar Ligi grubundan çıktı mı?
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Türkiye gruptan çıktı mı? Avrupa Uluslar Ligi I grubunda yer alan Türkiye A Milli Futbol takımımızın gruptan çıkıp, çıkmadığı oynanan son maçların ardından merak edilmekte. Peki, Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye Avrupa Uluslar Ligi'nde grup yükseldi mi? Türkiye, Uluslar Ligi grubundan çıktı mı? Türkiye kiminle eşleşti?
Uluslar Ligi I grubunda yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, I Grubu son maçında Faroe Adaları'na 2-1'lik sonuç ile kaybetti. Bu sonucun ardından birçok futbolsever Türkiye'nin yer aldığı grubun puan durumunu araştırmaya başladı. Sporseverler konuyla ilgili Türkiye Uluslar Ligi'nde kaçıncı? Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye Uluslar Ligi grubunda kaçıncı sırada? Türkiye Uluslar Ligi'nde gruptan çıktı? Türkiye Avrupa Uluslar Ligi'nde grup yükseldi mi? Türkiye, Uluslar Ligi grubundan çıktı mı? Türkiye kaçıncı sırada? sorularını aratıyor. İşte detaylar;
Türkiye, UEFA Avrupa Ligi grubunda 13 puan ile 1.sırada yer alıyor.
Türkiye, Uluslar Ligi'nde Lig C Grup 1'i lider bitirmesinin ardından diğer 3 grubun lideriyle play-off maçlarına çıkacak.
Uluslar Ligi ilk olarak 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı. İlk şampiyon Haziran 2019'da belli oldu. Turnuva maçlarının dostluk maçlarının yerini alması ve buradan gelecek sponsor ve reklam gelirlerinin milli takımlara katkı sağlaması hedefleniyor.
ULUSLAR LİGİ GRUPLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Uluslar Ligi, 4 farklı lig şeklinde tasarlanmıştır. Ligden yükselme ve ligden düşme kuralları ile belirlenen Uluslar Ligi'nde grup liderleri bir üst lige yükselecek, son sıradakiler ise düşecek. Ancak düşme, sadece A ve B Ligi'ndeki ülkeler için geçerli olacak. C Grubu'nda son sırada yer alan ekip ise D Grubu lideriyle play-out maçı oynayacak ve düşen/yükselen bu şekilde belirlenecek.