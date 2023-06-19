Türkiye gruptan çıktı mı? EURO 2024 Türkiye puan durumu ne?

EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Milli Takımımız, Galler ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Peki, Türkiye EURO 2024 puan durumu ne, kaçıncı sırada?

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncümaçında A Milli Futbol Takımımız Galler'i konuk edecek. Maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, Türkiye EURO 2024 puan durumu ne, kaçıncı sırada?

EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU NE?



EURO 2024 ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

53 üye federasyonun millî takımları, 5 takımdan oluşan 7 grup ve 6 takımdan oluşan 3 grup olmak üzere toplamda 10 farklı grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Grup aşamasından gelen 20 takımın yanı sıra, turnuvaya ev sahipliği yapan Almanya da UEFA EURO 2024 Finalleri'ne doğrudan katılacak.

Finallerde yer alacak 24 takımın üçü ise, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamalarına göre belirlenecek 12 takımın oynayacağı play-off turunun ardından belli olacak.

2022/23 UEFA Uluslar A, B ve C Liglerinin liderleri eğer UEFA EURO 2024 Finalleri'ne katılma hakkını önceden elde etmişse, play-off turundaki yerleri kendileriyle aynı ligde yer alan bir sonraki en iyi takıma geçecek. Eğer aynı ligde yeterli sayıda tur atlayamamış takım bulunmuyorsa, play-off kotaları D Ligi'ne kadar bir sonraki en iyi lige aktarılacak.