Türkiye grupta 1. mi? EURO 2024 D grubu Türkiye birinci mi?
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Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakanın son dakikaları nefesleri kesti. Peki, Türkiye grupta 1. mi? EURO 2024 D grubu Türkiye birinci mi?
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'ya konuk oldu. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı 3-2 önde bitirdik. Peki, Türkiye grupta 1. mi? EURO 2024 D grubu Türkiye birinci mi?
EURO 2024 D GRUBU TÜRKİYE BİRİNCİ Mİ?
Mücadeleye iyi başlayan A Millilerimiz, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın 22'inci dakikada kaydettiği kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Maçta öne geçen ay-yıldızlılar, ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun 39'uncu dakikada attığı golle bir kez daha öne geçti ancak Hakem Bognar, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi Letonya 51'inci dakikada Emsis'in yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.
Beraberliğin ardından tekrar öne geçmek isteyen A Millilerimiz, Cengiz Ünder'in 61'inci dakikada attığı şık golle tekrar öne geçti.
A Milli Takım aldığı bu galibiyetle grupta puanını 6'ya çıkararak, maç fazlasıyla Hırvatistan'ı geride bırakıp liderliğe yükseldi.
İkinci maçında ikinci mağlubiyetini alan Letonya ise 0 puanla son sırada kaldı.