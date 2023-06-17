A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'ya konuk oldu. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı 3-2 önde bitirdik. Peki, Türkiye grupta 1. mi? EURO 2024 D grubu Türkiye birinci mi?

Mücadeleye iyi başlayan A Millilerimiz, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın 22'inci dakikada kaydettiği kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Maçta öne geçen ay-yıldızlılar, ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda Ferdi Kadıoğlu'nun 39'uncu dakikada attığı golle bir kez daha öne geçti ancak Hakem Bognar, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi Letonya 51'inci dakikada Emsis'in yaptığı kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Beraberliğin ardından tekrar öne geçmek isteyen A Millilerimiz, Cengiz Ünder'in 61'inci dakikada attığı şık golle tekrar öne geçti.