Türkiye gri listeden çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gri liste ne anlama geliyor?

Türkiye gri listeden çıktı mı, ne zaman çıkacak? Gri liste ne demek? Bakan Şimşek Türkiye'nin gri liste son durumuyla ilgili konuştu. Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?

Kaynaklara göre Paris merkezli Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yetkililerinin bu ayın başında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette önemli ilerlemeler yaşandı. Singapur'daki FATF genel kurulunun 28 Haziran'daki son gününde Türkiye'nin gri listeden çıkarılabileceği konuşuldu. Türkiye'nin gri listeden çıkması için FATF üyelerinin çoğunluğunun Türkiye lehine oy kullanması gerekiyor.

BAKAN ŞİMŞEK: TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEDEN ÇIKARMAYA KARARLIYIZ!

Yapılması muhtemel değişiklik ile uzmanlar, Türkiye'ye yabancı sermaye akışının hızlanacağı görüşünde. Türkiye'nin son dönemde uyguladığı ekonomik program ile yabancı yatırımcılar geri dönmeye başlıyor. Londra'daki Eurasia Group Avrupa Direktörü Emre Peker, "FATF'ın hamlesi tek başına para akışını tetiklemeyecek olsa da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ortodoks ekonomi politikalarını yeniden hayata geçirme ve Türkiye'yi sağlam bir yatırım destinasyonu haline getirme çabalarına yardımcı olacak" dedi. Bakan Şimşek ise geçtiğimiz ay Türkiye'yi listeden çıkarmaya kararlı olduğunu söylemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

GRİ LİSTE NE DEMEK?

Gri liste, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından oluşturulan ve kara para aklama ile terörizmin finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ülkelerin yakın gözetim altında tutulduğu bir listeyi kapsar. Türkiye, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesiyle gri listeye alındı.

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) son yıllarda belirlediği 40 uyumluluk kriterinden 39'unu yerine getirdi. Ancak FATF, özellikle kripto paraların terörizmin finansmanında kullanılma riskine karşı etkin önlemler alınmasını isteyerek Türkiye'yi "izleme" listesine aldı. MASAK yetkililerinin verdiği bilgilere göre, bu ay itibari ile yaklaşık 60 kripto varlık hizmet sağlayıcısı MASAK'ın radarında yer alıyor.