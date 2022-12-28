Türkiye göç haritası: En çok göç alan ve göç veren iller neresi 2022? TÜİK en çok göç alan büyük şehirler hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk kez Türkiye'nin iç göç haritası yayınlandı. Göç haritasına göre hem en fazla göç veren hem de en fazla göç alan il İstanbul oldu. Peki, Türkiye göç haritası nedir? En çok göç alan ve göç veren yerler neresi 2022? TÜİK en çok göç alan büyük şehirler hangileri? İşte detaylar...

Türkiye'de son dönemde kira fiyatları ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte büyük şehirlerden ayrılan insanların sayısında artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk kez yayınladığı göç haritasına göre; 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti, en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda yaşandı. En çok göç alan ve göç veren yerler neresi 2022? TÜİK en çok göç alan büyük şehirler hangileri?

TÜRKİYE GÖÇ HARİTASI (GÜNCEL)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilk kez Türkiye'nin iç göç haritası yayınlandı. Haritaya göre İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu. 2021 yılında 408 bin 165 kişi İstanbul'dan göç etti.

En çok göç veren iller

En çok göç alan iller

EN ÇOK VE EN AZ GÖÇ ALAN İLLER NERESİ?

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

En çok göç alan büyük şehirler listesi:

İstanbul : 385 bin 328 kişi

385 bin 328 kişi Ankara : 197 bin 702 kişi

197 bin 702 kişi İzmir : 131 bin 394 kişi

En az göç alan şehirler listesi:

Ardahan : 4 bin 750 kişi

4 bin 750 kişi Tunceli : 7 bin 54 kişi

7 bin 54 kişi Kilis : 7 bin 474 kişi

EN ÇOK VE EN AZ GÖÇ VEREN İLLER NERESİ?

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.

En çok göç veren büyük şehirler listesi:

İstanbul : 408 bin 165 kişi

408 bin 165 kişi Ankara : 165 bin 604 kişi

165 bin 604 kişi İzmir : 109 bin 470 kişi

En az göç veren şehirler listesi: