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Türkiye genelinde okullar tatil mi? 20 Şubat'a kadar tatil edilen iller hangileri? Tüm Türkiye okullar tatil mi?

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Türkiye genelinde okullar tatil mi? 20 Şubat'a kadar tatil edilen iller hangileri? Tüm Türkiye okullar tatil mi?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik bir açıklama geldi. Türkiye genelinde okullar tatil mi? 20 Şubat'a kadar tatil edilen iller hangileri? Okullar yine mi tatil?

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Türkiye genelinde okullar tatil mi? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik bir açıklama geldi. Türkiye genelinde okullar tatil mi? 20 Şubat'a kadar tatil edilen iller hangileri? Okullar yine mi tatil? Detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.

Türkiye genelinde okullar tatil mi? 20 Şubat'a kadar tatil edilen iller hangileri?

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurmuştu.

YÖK, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır.

Türkiye genelinde okullar tatil mi? 20 Şubat'a kadar tatil edilen iller hangileri?

Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır."

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