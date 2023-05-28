Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar açılmaya başladı. Arama motorlarında ise Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları belli mi? Seçim sonuçları belli mi? soruları aratılıyor.

Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki, Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları belli mi? Seçim sonuçları belli mi?

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUCU AÇIKLANDI MI?

19.25 itibari ile Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların %94.11'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu %47.57 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %52.43 oy aldı.

Anka Haber Ajansı'na göre ise sandıkların %94.28'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu % 48.58 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %51.42 oy aldı.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 46 oy çıktığı Ankara'da ilk tablo çok farklı oldu. Şu ana kadar Ankara'da sandıkların yüzde 86'e yakını açıldı. İlk sonuçlara göre Erdoğan'a yüzde 49.74, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 50.26 oy çıktı.