Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları belli mi? Seçim sonuçları belli mi?

Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları belli mi? Seçim sonuçları belli mi?

Gündem Haberleri

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar açılmaya başladı. Arama motorlarında ise Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları belli mi? Seçim sonuçları belli mi? soruları aratılıyor.

Sandıklar kapanmadan önce CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu pankartı asıldıSandıklar kapanmadan önce CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu pankartı asıldı
Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadıYer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı

Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki, Türkiye geneli seçim sonucu açıklandı mı? 2023 Türkiye geneli seçim sonuçları belli mi? Seçim sonuçları belli mi?

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUCU AÇIKLANDI MI?

19.25 itibari ile Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların %94.11'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu %47.57 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %52.43 oy aldı.

Anka Haber Ajansı'na göre ise sandıkların %94.28'i açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu % 48.58 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan %51.42 oy aldı.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 46 oy çıktığı Ankara'da ilk tablo çok farklı oldu. Şu ana kadar Ankara'da sandıkların yüzde 86'e yakını açıldı. İlk sonuçlara göre Erdoğan'a yüzde 49.74, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 50.26 oy çıktı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

28 Mayıs Seçimi Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title