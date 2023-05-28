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Türkiye geneli seçim sonucu! 19:00 itibarıyla Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı önde?

Türkiye geneli seçim sonucu! 19:00 itibarıyla Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı önde?

Gündem Haberleri

Genel seçimlerin ikinci turu, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmesi ve oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye geneli seçim sonucu araştırılmaya başlandı. Haberler.com/secim/ sayfasından takip edebileceğiniz seçim sonuçları detaylarını sizler için derledik. 19:00 itibarıyla kim önde? Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?

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Türkiye geneli seçim sonucu, merak edilen konular arasında yer alıyor. İl il seçim sonuçları, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy sayısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ve ikinci tur seçim sonuçlarına dair güncel haberleri sizler için derledik. 13. Cumhurbaşkanı kim oldu, sorusuna yanıt aranırken son dakika seçim haberleri haberler.com/secim/ sayfasında.

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUCU

AA'nın verilerine göre, sandıkların şu ana kadar yüzde 82.64'ü açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı 53.41, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 46.59 olarak açıklandı.

Anka'nın verilerine göre, sandıkların şu ana kadar yüzde 82.49'u açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.94, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 50.06 olarak açıklandı.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

28 Mayıs Seçimi Gündem Politika Haberler

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