TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI | 2024 Yerel Seçimlerinde sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Türkiye geneli seçim sonuçları belli oldu mu ve 31 Mart seçim sonuçları açıklandı mı sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimlerine dair sonuçlar gelmeye devam ediyor. Türkiye geneli sandık sonuçları merakla beklenirken, sandıkların ne kadarının açıldığına dair bilgiler de gündeme geldi. Peki, Türkiye geneli seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 Yerel Seçimlerinde sandıkların yüzde kaçı açıldı?

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.20 itibarıyla seçimlere ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

YSK kararına göre 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi. Oy sayımı sürerken, açılan sandık oranı yüzde 78'e ulaştı. Türkiye genelinde CHP yüzde 37, AK Parti yüzde 36.

TÜRKİYE GENELİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI (LİNK)

YEREL SEÇİMLERDE SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI AÇILDI?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "31 Mart 20024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum.