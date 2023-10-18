Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in Gazze'yi şu ana kadar benzeri görülmemiş şekilde bombalaması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, elektriği, suyu ve yakıtı keserek orayı adeta bir yokluğa ve açlığa mahkum etmesi, kabul edilemez bir durumdur," şeklinde konuştu. Gazetecilerin kendisine sorduğu "Türkiye Gazze'ye asker gönderdi mi, gönderecek mi? Türkiye Filistin'e, Kudüs'e asker gönderdi mi son dakika haberleri neler?" Sorularına cevap veren Fidan'ın mesajları merak ediliyor…

TÜRKİYE GAZZE'YE ASKER GÖNDERDİ Mİ, GÖNDERECEK Mİ?

Türkiye'den bölgeye bir barış gücü gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin sorulan soruya, Fidan, "Garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık, ama ana fikir olarak şu anda ortaya koyuyoruz konuştuğumuz taraflara." dedi.

TÜRKİYE FİLİSTİN'E, KUDÜS'E ASKER GÖNDERDİ Mİ SON DAKİKA HABERLERİ NELER?

Fidan, söz konusu durumu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında da dile getireceğini ifade ederek, "Yani bu bir tekliftir, daha iyi teklifleri olan varsa, onları da biz tabi ki değerlendiririz. Ama önemli olan bu krizi vesile bilerek, iki devletli çözümü hayata geçirme yolunda adım atmaktır. Bölgeye kalıcı barışı getirmektir." diye konuştu.

Bölgedeki ülkelerin sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Fidan, "Eğer Filistinliler içerisinde bu anlaşmanın hilafına davranacak olanlar varsa, bu ülkeler tavır koymalı." dedi.

"SİVİLLER KORUNMALI"

Türkiye'nin önceliklerinin ilk sırasında sivillerin korunması, daha fazla can kaybının önlenmesi var. 7 Ekim'den bu yana Ankara'dan yapılan açıklamalarda sivillerin hedef alınmaması çağrısının altı çiziliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün bazı gazetelerde yer alan açıklamasında, "Biz 7 Ekim'de ve müteakip süreçte, sivilleri hedef alan hiçbir eylemi tabii ki tasvip ediyoruz. Tam tersine sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanımız, gerek biz bunu her platformda söyledik. Bunu ilgili muhataplarla yaptığımız görüşmelerde de sürekli gündemde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

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