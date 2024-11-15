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Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye ve Galler arasında gerçekleşecek olan milli maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyorlar.

Türkiye ile Galler arasında gerçekleşecek heyecan dolu milli maç, futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Karşılaşmanın hangi kanalda ve nasıl izleneceği hakkında bilgi arayan izleyiciler, maçı şifresiz ve canlı olarak izleyebilmek için detayları öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GALLER MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Türkiye - Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü. Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.

Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. TV8 canlı yayın linki ile en sevdiğiniz dizileri, filmleri programları izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Türkiye Galler milli maç ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TV8 İZLEME LİNKİ VAR MI?

TV8 canlı yayınına internet üzerinden erişmek için resmi TV8 web sitesini veya TV8'in anlaşmalı olduğu dijital platformları kullanabilirsiniz. TV8 kanalı, popüler programları ve yarışma içerikleriyle öne çıkan bir kanaldır.

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