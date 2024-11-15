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Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı?

Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı?
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Türkiye'nin Galler ile yapacağı maçta Arda Güler'in durumu merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun sahada olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar!

Türkiye'nin Galler ile karşılaşacağı kritik maç öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri, genç yetenek Arda Güler'in sahada olup olmayacağı oluyor. Milli Takım kadrosunda yer alan Arda Güler, özellikle son dönemlerdeki performansı ve yeteneğiyle dikkat çekiyor. Peki, Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı?

TÜRKİYE GALLER MAÇI MUHTEMEL 11

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler.

Türkiye Galler maçında Arda Güler oynayacak mı?

TÜRKİYE GALLER MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Türkiye Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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