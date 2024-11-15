Türkiye-Galler maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. Türkiye-Galler maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanacak?

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

ürkiye, 101 yıllık tarihinde 350'si resmi, 285'i özel toplam 635 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 272'si deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 869 gol attı, kalesinde 908 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 635 karşılaşmanın 551'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Türkiye ve Galler, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Kayseri'de, Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye-Galler maçı, saat 20:00 başlayacak.