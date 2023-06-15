Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maç bileti ne kadar? Türkiye Galler maçı nerede oynanacak? Türkiye Galler maç bileti nereden alınır? Türk
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A Millilerimiz maç hazırlıklarını yaparken taraftarların aklına ise şu sorular geliyor: Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maç bileti ne kadar? Türkiye Galler maçı nerede oynanacak? Türkiye Galler maç bileti nereden alınır? Türkiye Galler maçı ne zaman 2023?
Türkiye A Milli Futbol takımı Galler ile karşılaşacak peki, Türkiye Galler maçı ne zaman? Türkiye Galler maç bileti ne kadar? Türkiye Galler maçı nerede oynanacak? Türkiye Galler maç bileti nereden alınır? Türkiye Galler maçı ne zaman 2023? İşte detaylar…
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Galler 19 Haziran 2023 Pazartesi günü karşılaşacak. D grubunda bulunan Türkiye 3 puanla 3. sıradayken, Galler 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşma iki takım içinde hayati öneme sahip.
TÜRKİYE GALLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?
D grubunda bulunan Türkiye Milli Takımı 3 puanla 3. sıradayken 19 Haziran 2023 Pazartesi günü Galler ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.