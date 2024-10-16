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TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?
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Türkiye- Galler maçı ne zaman? Mücadele Türkiye'de, ev sahibi olarak oynanacak ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi bekleniyor. Milli takımın bu zorlu maçtaki performansı, hem ulusal sıralamada hem de UEFA Uluslar Ligi'nde gelecek stratejik konumu açısından belirleyici olacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugüne kadar grupta oldukça başarılı bir performans sergileyerek dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlik almış durumda. Bu sonuçlarla, Türkiye B Ligi 4. Grup'ta zirvede yer alıyor. Önceki karşılaşmalarında gösterdiği form, futbolseverleri umutlandırıyor ve heyecanla Galler maçını bekliyorlar. TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye- Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

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TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

A MİLLİ TAKIM ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PERFORMANSI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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