A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bugüne kadar grupta oldukça başarılı bir performans sergileyerek dört maçtan üç galibiyet ve bir beraberlik almış durumda. Bu sonuçlarla, Türkiye B Ligi 4. Grup'ta zirvede yer alıyor. Önceki karşılaşmalarında gösterdiği form, futbolseverleri umutlandırıyor ve heyecanla Galler maçını bekliyorlar. TÜRKİYE- GALLER maçı ne zaman? Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE- GALLER MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım gruptaki 5. maçında 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak.

TÜRKİYE- GALLER MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye- Galler maçı saat 20.00'de oynanacak. Milli maçın TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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A MİLLİ TAKIM ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PERFORMANSI

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.