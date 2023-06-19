Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede? Türkiye - Galler maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye - Galler kadrosu, muhtemel 11! Türkiye - Galler maçı bil

UEFA Euro 2024 elemeleri kapsamında D grubunda bulunan A Millîlerimizin bir sonraki karşılaşması Galler ile olacak. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede? Türkiye - Galler maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye - Galler kadrosu, muhtemel 11! Türkiye - Galler maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Galler ile karşılaşacak. Milli takımımız, Stefan Kuntz yönetimindeki kadrosuyla bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçla ilgili ayrıntılar ve maçın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, nerede? Türkiye - Galler maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye - Galler kadrosu, muhtemel 11! Türkiye - Galler maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

A Millîlerimiz Galler ile bugün saat 21.45'te karşılaşacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta A Millîlerimizi teknik direktör Stefan Kuntz yönetecek. Kritik karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Yardımcı hakemler ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olarak belirlendi.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 19 Haziran Cuma günü saat 21.45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11!

Henüz ilk 11'ler basınla paylaşılmazken muhtemel 11'lerin aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Cengiz, Umut

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilsoni James, Johnson

UEFA EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

A Millîlerimiz Euro 2024 elemeleri kapsamında D grubunda mücadele ediyor. Grupta Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile kozlarını paylaşan Türkiye 6 puanla grubun şu anda favorisi konumunda. İşte puan durumu: