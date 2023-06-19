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Türkiye-Galler maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Türkiye-Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Türkiye-Galler maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Türkiye-Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Türkiye-Galler maçı oynanıyor. Türkiye-Galler maçı kaç kaç merak ediliyor. Türkiye-Galler canlı maç anlatımı ve Türkiye-Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Türkiye-Galler maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Türkiye- Galler maçı kaç kaç? EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Türkiye- Galler maçı oynanıyor. Türkiye- Galler maçı kaç kaç merak ediliyor. Türkiye- Galler canlı maç anlatımı ve Türkiye- Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Türkiye- Galler maçı kaç kaç? Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Türkiye- Galler maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

Türkiye- Galler maçı 2-0'lık Türkiye üstünlüğü ile devam ediyor.

Türkiye-Galler maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Türkiye-Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Türkiye - Galler maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Türkiye - Galler maçı saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye - Galler maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

Türkiye - Galler maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Galler maçı Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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