Türkiye-Galler maçı kaç kaç, bitti mi, golleri kim attı? MAÇ SKORU! Türkiye-Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Türkiye-Galler maçı oynanıyor. Türkiye-Galler maçı kaç kaç merak ediliyor. Türkiye-Galler canlı maç anlatımı ve Türkiye-Galler maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Türkiye-Galler maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...