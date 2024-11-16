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Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu?

Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu?
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Türkiye-Galler milli maçın hakemi kimdir ve Türkiye maçını kim yönetecek belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi kimin yöneteceği merak ediliyor. Peki, Türkiye-Galler maç hakemi kimdir?

Milli maç hakemi kimdir ve Türkiye-Galler maçını kim yönetecek merak ediliyor. Türkiye-Galler maçı, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem kimdir sorusu gündemde. Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MAÇ HAKEMİ KİMDİR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. İdman, turnuva şeklinde düzenlenen maçlarla tamamlandı.

Türkiye-Galler maç hakemi kimdir? Milli maçın hakemi belli oldu mu?

Sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Ahmed Kutucu, antrenmana katılmadı. Yüksek ateş nedeniyle 2 gündür idmanlarda yer almayan Emirhan Topçu, takımla çalıştı. Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Ay-yıldızlıların antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla Galler müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

JUAN MARTINEZ MUNUERA KİMDİR?

Juan Martínez Munuera, 13 Temmuz 1982 doğdu. La Liga'da görev yapan İspanyol bir futbol hakemidir. 2015'ten beri FIFA hakemidir ve UEFA ikinci kategori hakemi olarak derecelendirilmiştir.

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