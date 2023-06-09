A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye - Galler ilk 11 belli oldu mu? Türkiye - Galler maçının kadrosu belli oldu mu? İşte Türkiye - Galler maçının ilk 11'i!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Kuntz kadroda sürpriz isimlere yer verdi. Böylece merak edilmekte olan Türkiye - Galler ilk 11 belli oldu mu? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Türkiye - Galler ilk 11 belli oldu mu? Türkiye - Galler maçının kadrosu belli oldu mu? İşte Türkiye - Galler maçının ilk 11'i!

TÜRKİYE - GALLER İLK 11 BELLİ OLDU MU?

A Milli Takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda; 19 Haziran'da Galler ile içerde karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz zorlu maçlar öncesi kadro tercihini yaptı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha/Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok ve Umut Nayır