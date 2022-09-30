30 Eylül Cuma günü oynanacak olan Türkiye-Fransa karşılaşması, birçok futbolsever tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye-Fransa karşılaşmasına dair Türkiye - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Ne zaman? Gibi birçok soru merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa Ampute milli takım maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Fransa TRT Spor CANLI izle!

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Türkiye - Fransa Ampute milli takım maçı ne zaman? Sorusu, özellikle maçı izlemek isteyen futbolseverler tarafından kaç tarihinin yaklaşmasının arından sık sık araştırılıyor. Maça dair merak edilen soruların başında ise Türkiye - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Soruları geliyor. Peki, Türkiye - Fransa Ampute milli takım maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Fransa TRT Spor CANLI izle!

TÜRKİYE - FRANSA AMPUTE MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

Birçok taraftar tarafından heyecanla beklenmekte olan Ampute Dünya Kupası maçı, İstanbul'da, İstanbul Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye-Fransa Maçı, 30 Eylül Cuma günü oynanacak ve Ampute Futbol Dünya Kupası'nda toplam 24 ülke yer alacak.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

30 Eylül Cuma günü oynanacak olan Türkiye - Fransa Ampute milli takım maçı, saat 20:00 başlayacak.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye - Fransa Ampute milli takım maçı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI TRT SPOR CANLI İZLE