Türkiye Finans, Dijital Slip Uygulamasını Başlattı

Yenilikçi ürünleri, insan odaklı bankacılık anlayışı ve odağına aldığı sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla finans sektöründe öncü rol üstlenen Türkiye Finans, "Dijital Slip" uygulamasını devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, kartlı alışverişlerde "Dijital Slip" uygulamasını başlatan ilk katılım finans kuruluşu oldu.

Uygulama, Türkiye Finans banka veya kredi kartlarıyla Türkiye Finans poslarından yapılan tüm alışverişlerde müşterilerin, fiziksel olarak aldıkları kağıt sliplerin dijital versiyonlarını mobil uygulama üzerinden almalarına ve takip etmelerine olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, kağıt tüketimini ve karbon ayak izini azaltma şansı elde edecekleri uygulamanın temassız teknolojilere yapılan yatırımlarla bankanın dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Türkiye Finans olarak "Yarına Varız" söyleminden hareketle devreye aldıkları karbon ayak izini azaltma çalışmalarının aynı zamanda verimlilik ve performansı artırdığını, çalışanların ve müşterilerinin memnuniyetine de katkıda bulunduğunu anlatan Öbek, "Bu bakış açısıyla geride bıraktığımız dönemde Push Notification uygulaması ile günlük ortalama 5 bin dekont tasarrufu, müşterilerimizden gelen talimatları toplu EFT kanalına taşıyarak aylık ortalama 19 bin adet kağıt tasarrufu, EFT ve Havale işlemlerini Merkezi Talimat Sistemi'ne taşıyarak 7 ayda yaklaşık 17 bin kağıt tasarrufu, Bağımsız Denetim Raporları'nın sistem üzerinden alınması ile 7 ayda ortalama 13 bin kağıt tasarrufu, son bir yılda isimsiz dışındaki tüm kredi kart tiplerimizi dijitale alarak 8 milyon kağıt tasarrufu ve finansman için müşterilerden temin edilen faturaların elektronik ortama taşınması sonucunda yaklaşık 7 ayda 40 bin kağıt tasarrufu sağladık." ifadelerini kullandı.

Öbek, bu yıl hayata geçirdikleri HR Paperless Projesi kapsamında işe alımdaki evrak sürecinin dijital ortama taşınmasını sağladıklarını ve kağıtsız ortama geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2023 projeksiyon verilerindeki deneyimli ve deneyimsiz aday kırılımındaki aday sayısına göre yaklaşık 40 bin adet evrak tasarrufu sağlamayı planlıyoruz. Özetleyecek olursak bankacılık işlemlerimizde dijitalleşmeyle yıllık kağıt tüketimimizi 25 bin koliden 5 bin koliye düşürdük. Kağıt tasarrufu sağlarken fidan dikimini de unutmuyoruz. Sadece 2021 yılından bu yana TEMA Vakfı iş birliğiyle Umut Ormanı'na 24 bine yakın fidan diktik.

Türkiye Finans olarak kurumumuzu, sektörümüzü ve müşterimizin daha iyiye ulaşma çabasını sürdürülebilir kılarken, makro açıdan yani toplumsal, çevresel ve sosyoekonomik anlamda nasıl sürdürülebilir oluruz, her attığımız adımda bu soruyu odağımıza alarak düşünüyoruz. 'Yarına Varız' söyleminden hareketle yeşil teknolojiler alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."