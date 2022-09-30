FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız dün akşam Hırvatistan ile mücadele etti. Grupta oynanan ilk 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet kaydetmişti. Şimdi ise Hırvatistan karşısında galibiyet kazandı. Filenin Sultanları gruptan çıktı mı? sorusu merak ediliyor. Türkiye (Filenin Sultanları) gruptan çıktı mı? Türkiye maçı ne oldu?

Filenin sultanları dur durak bilmiyor! Bu sefer de Hırvatistan'ı rahat geçtik

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız dün akşam Hırvatistan ile mücadele etti. Grupta oynanan ilk 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet kaydetmişti. Şimdi ise Hırvatistan karşısında galibiyet kazandı. 30 Eylül akşamı Hırvatistan ile Kadın Voleybol takımımız maça çıktı ve galibiyet kaydetti. Filenin Sultanları gruptan çıktı mı? sorusu merak ediliyor. Türkiye (Filenin Sultanları) gruptan çıktı mı? Türkiye maçı ne oldu?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız dün akşam Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla mağlup etmesiyle beraber turnuvanın son 16'sına kalmayı kesinleştirdi. Bir sonraki maçta ise Polonya ile karşı karşıya geleceğiz.

TÜRKİYE- POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya ile mücadele edecek. Maçın tarihi ise 1 Ekim iken Türkiye saati ile 21:30'da gerçekleşecek.