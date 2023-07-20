Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı? FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
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FIFA'nın internet sitesinde yayınladığı güncel dünya sıralamasına göre Türkiye'nin konumu da netleşti. Peki Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı? FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı? FIFA'nın internet sitesinde yayınladığı güncel dünya sıralamasına göre Türkiye'nin konumu da netleşti. Peki Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı? FIFA dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Detaylar...
FIFA'nın internet sitesinde yayınladığı güncel dünya sıralamasına göre Türkiye, 41. basamaktaki yerini korudu.
Haziran ayında dünya sıralamasının açıklanmasından bu yana dünyada 62 milli maç oynanırken, Arjantin 1843.73 puanla zirvedeki yerini korudu.
1843.54 puanla Fransa'nın 2. basamakta yer aldığı dünya sıralamasında Brezilya 1828,27 puanla 3, İngiltere ise 1797,39puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
- Arjantin - 1843,73
- Fransa - 1843,54
- Brezilya - 1828,27
- İngiltere - 1797,39
- Belçika - 1788,55
- Hırvatistan - 1742,55
- Hollanda - 1731,23
- İtalya - 1726,58
- Portekiz - 1718,25