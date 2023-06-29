Milli takımımız son maçlarda aldığı galibiyetlerle dünya sıralamasında üstlere yükseldi. Peki, Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı? A Milli Takım FIFA sıralamasında dünyada kaçıncı sırada, ilk 10'a girdik mi? Avrupa'da ilk 10'da mıyız? Türkiye FIFA'da kaçındı? Türkiye milli takımı Avrupa'da kaçıncı sıradadır? İşte bilgiler...

A MİLLİ TAKIMIMIZ FIFA'DA KAÇINCI SIRADA?

A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan Haziran ayı dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 41. sıraya çıktı. Ay-Yıldızlılar, nisan ayı sıralamasında da bir sıra yükselmişti.

MİLLİ TAKIM RAKİPLERİNİN FIFA SIRALAMASI NASIL?

Türkiye'nin 1.484 puanla 41. basamakta yer aldığı sıralamada, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan bir sıra yükselerek 6'ncılığa yerleşirken, Ermenistan ise en fazla yükseliş kaydeden ülkeler arasına girerek 97'nci sıradan 90'ıncı sıraya çıktı.

Açıklanan listede Arjantin zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin gruptaki rakiplerinden Hırvatistan 6'ncı, Galler 35'inci, Ermenistan 90'ıncı, Letonya ise 134'üncü sırada yer aldı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 20 Temmuz'da açıklanacak.