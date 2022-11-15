2022 Dünya kupasına sayılı günler kala hangi takımların turnuvaya katılıp hangilerinin katılmadığı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye A Milli Takımımız dünya kupasına katıldı mı araştırılıyor. Peki, Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası'nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye dünya kupası turnuvasına katılmayacak mı? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Peki, Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası'nda var mı, yok mu, neden yok? Türkiye dünya kupası turnuvasına katılmayacak mı? İşte ayrıntılar...

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

2022 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız Türkiye maalesef yer almayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan milli takımımız Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINDA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Türkiye 2022 Dünya kupasında yer almayacak. Milli Takımımız play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu ve turnuvadan elenmişti. Bundan dolayı Türkiye, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.