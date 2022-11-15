2023 FIBA Basketbol Dünya kupası grup eleme maçları devam ederken A Milli Takımımız dünya kupasına katılacak mı merak edilmiştir. Peki, Türkiye FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'na katıldı mı, var mı, yok mu, neden yok? Türkiye 2023 Basketbol dünya kupası turnuvasına katılmayacak mı? Türkiye FIBA 2023'de yok mu, niye yok? İşte detaylar...

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası FIBA tarafından düzenlenecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın 19. turnuvasıdır. 2019 senesinde başlayan döngüde düzenlenecek ikinci turnuva olacaktır. Turnuvaya 32 takım katılacaktır. Peki, Türkiye FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'na katıldı mı, var mı, yok mu, neden yok?

FIBA 2023 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Turnuvayı dzüenlemek için Arjantin ile Uruguay birlikte, Filipinler, Japonya ile Endonezya birlikte düzenlemek için aday oldular. Türkiye ile Rusya tek başlarına yaptıkları adaylık başvurularından vazgeçtiler.

9 Aralık 2017 tarihinde yapılan açıklamada turnuva 1 - 17 Eylül tarihi arasında Filipinler, Japonya ve Endonezya'da düzenlenecektir ve böylece Basketbol Dünya Kupası ilk defa birden fazla ülkede organize edilecektir.

TÜRKİYE 2023 FIBA BASKETBOL DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala FIBA 2023 dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

TÜRKİYE 2023 FIBA BASKETBOL DÜNYA KÜPASI'NDA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Türkiye maalesef FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milli takımımız 12 dev adam FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilmişti. Bunun ardından maalesef FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.