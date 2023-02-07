Türkiye fay hattı haritası: Türkiye deprem risk haritası 2023! Türkiye'nin hangi bölgelerinin kaçıncı dereceden deprem riski var?

10 ili vuran depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 434'e yükseldi. Deprem sonrası vatandaşlar ülkemizin fay hattı haritasını merak etti. Peki, Türkiye deprem risk haritası 2023! Türkiye'nin hangi bölgelerinin kaçıncı dereceden deprem riski var? Türkiye fay hattı haritası nedir? İşte haritalar...

Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. Ülkemizin fay hattı haritası merak ediliyor. Peki, Türkiye deprem risk haritası 2023! Türkiye'nin hangi bölgelerinin kaçıncı dereceden deprem riski var? İşte detaylar...

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI

AFAD Türkiye deprem tehlike haritası:

TÜRKİYE DEPREM RİSKİ HARİTASI

AFAD deprem bölgeleri haritası:

1. Derece Riskli Bölgeler

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

2. Derece Riskli Bölgeler

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

3. Derece Riskli Bölgeler

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler:

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.